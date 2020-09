Un homme est mort après avoir mangé trop de bonbons à la réglisse

Aux Etats-Unis, un homme de 54 ans est décédé suite à une overdose de… réglisse noire. Selon les médecins, il a mangé un paquet de réglisse par jour durant les deux semaines avant son décès.

Cette semaine, la revue scientifique « The New England Journal of Medecine » a rapporté le cas rarissime d’un homme ayant perdu la vie à cause de sa consommation de réglisse. Cet Américain de 54 ans est subitement tombé inconscient alors qu’il était dans un fast-food. Transporté d’urgence à l’hôpital, il est décédé quelques heures plus tard d’un arrêt cardiaque.

Un paquet par jour depuis deux semaines

Les circonstances de sa mort ont fait l’objet d’une étude approfondie et les médecins ont découvert que le décès était dû à une consommation excessive de réglisse noire. En effet, durant les deux semaines ayant précédé sa mort, la victime consommait chaque jour plus d’un sachet de cette friandise. Lorsqu’il a été admis à l’hôpital, son taux de potassium était dangereusement bas. Cela était dû à l’acide glycyrrhizique qui se trouve dans la réglisse noire.

Des risques connus

Les dangers d’une consommation excessive de réglisse sont connus. Aux Etats-Unis, la Food and Drug Administration met en garde sur le fait que manger 57 grammes de réglisse noire par jour peut entraîner des problèmes de rythme cardiaque, en particulier pour les personnes de plus de 40 ans.

Ce décès reste cependant un cas rarissime et extrême. La marque américaine Twizzlers qui commercialise les bonbons a précisé que ces produits pouvaient être consommés sans danger mais a quand même rappelé aux consommateurs de le faire avec modération.