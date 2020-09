Trois paradis du wellness chez nous

Maintenant que nous voilà en pleine agitation de septembre, l’insouciance de l’été nous semble bien loin. Un moment de détente est dès lors recommandé et où mieux que dans un spa? Bien que les charmes des thermes de Budapest ou d’un spa resort à Bali nous font de l’œil, il n’est pour l’instant pas évident de voyager. Nous chercherons dès lors notre moment de zénitude en Belgique. Heureusement, notre pays nous réserve aussi des saunas et des massages dans des endroits uniques.

Château de Vignée

Le Château de Vignée est en tout premier lieu un hôtel, mais avec de magnifiques extras. Pour la partie wellness, les architectes d’intérieur se sont inspirés du spa érigé dans les Alpes par l’architecte suisse Peter Zumthor. Les murs et les sols recouverts de pierre bleue confèrent au complexe un caractère ardennais. Des objets mis en valeur comme un vieux lavabo restauré rappellent la partie ancienne, authentique. Le toit est transpercé par un bloc sauna massif qui offre un point de vue idyllique sur la Lesse. Les curistes peuvent aussi se relaxer dans le hammam, le sauna finlandais et une piscine à débordement avec jets de massage. De grandes baies vitrées donnent accès à une terrasse solarium avec des transats et un bassin d’eau froide en référence à la rivière qui cascade à la périphérie du domaine.

Le hasard n’a pas sa place dans l’univers du Château de Vignée. C’est ainsi que la passion personnelle de son propriétaire Christian Teunissen a mené à la constitution de l’une des plus grandes caves à vins de notre pays, renfermant pas moins de 140.000 bouteilles. Dans le spa aussi, l’amour du jus de la treille domine. La plus grande preuve en est la collaboration exclusive avec Caudalie, la marque cosmétique française qui doit son nom à une unité de mesure en œnologie. Caudalie a d’ailleurs été la première marque à avoir expérimenté dans les années 90 des produits à base de polyphénols extraits des pépins de raisin. Tout dans les deux cabines de traitement du spa est dès lors placé sous le signe de la vinothérapie. En plus des soins de beauté et des massages, les clients de l’hôtel peuvent aussi se faire faire un brushing, une manicure et un maquillage.

chateaudevignee.be

Elaisa Energetic Wellness

Si vous voulez profiter d’un calme et d’un silence extrêmes, rendez-vous au Elaisa Energetic Wellness. Cet établissement a ouvert ses portes l’année passée dans un endroit féerique situé dans la réserve naturelle limbourgeoise de Connecterra, un ancien site minier. On y a la sensation d’être au Canada grâce à la vue sur le lac et les terrils recouverts de conifères. Le propriétaire a mis près de dix-neuf ans à élaborer son chef-d’œuvre. Le résultat est un gigantesque temple blanc inspiré des Mayas, des Incas et des Égyptiens. Elaisa porte dès lors une grande attention à différentes religions et thérapies holistiques. Le sauna de quartz rose et le rituel de sauna sous fond de musique africaine (en live!) en sont de beaux exemples. Vous courez ensuite vers le lac pour un plongeon rafraîchissant! Dans le restaurant, vous pouvez goûter des dizaines de sortes d’eau qui feraient des merveilles pour le corps et l’esprit. Installez-vous sur la terrasse et dînez avec vue sur les environs magnifiques. Vous aurez le souffle coupé quand, tout en dégustant un délicieux poisson, vous verrez le soleil descendre doucement derrière les collines.

elaisawellness.com

Les Thermes de Boetfort

À un jet de pierre de Bruxelles s’étend le domaine du Château de Boetfort vieux de 400 ans. Le petit château abrite un vaste complexe wellness avec une partie nudiste séparée de la partie où le port du maillot de bain est obligatoire. Vous pouvez vous y détendre dans une dizaine de saunas, une piscine, des jacuzzis et différents espaces de relaxation. Ne manquez pas le sauna en pierre de sel où vous pourrez participer à une séance gratuite de bols sonores et le sauna mine dans lequel vous devez vous glisser en rampant. Vous vous refroidirez ensuite dans la pataugeoire glacée. Quand la météo est au beau fixe, vous pouvez prendre un bain de soleil dans le jardin séculaire ou essayez les saunas earth, water, fire et wind.

Le château quant à lui vous accueille pour un délicieux dîner au cours duquel vous serez servi(e) comme un prince ou une princesse. Si vous avez seulement envie de boire un verre, allez rêvasser dans les fauteuils lounge en bois du Silence bar installé dans les anciennes écuries du domaine.

Les Thermes de Boetfort proposent toutes sortes de massages et des soins du visage. Jusqu’au 30 septembre, vous pouvez encore opter pour le forfait été avec un soin du visage à la lavande et au citron et un Body Relax Massage délicieusement parfumé aux fruits rouges. Après cette date, c’est le forfait automne qui vous sera proposé.

thermae.com