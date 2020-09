À la découverte de notre « Wallonie sauvage » et de ses espèces exceptionnelles

Ce samedi, RTL TVI diffusera une émission évènement à ne pas manquer, consacrée aux espèces incroyables de nos contrées. À travers des images sensationnelles, elle vous fera découvrir la Wallonie comme vous ne l’avez jamais vue, notre « Wallonie sauvage ».

Des castors au bord de nos rivières. Un rare butor étoilé qui se balade parmi les roseaux. Des esturgeons qui ont investi nos anciennes carrières. Ou encore, des jeunes faucons pèlerins, espèce qui avait presque complètement disparu de notre territoire il y a quelques années. La Wallonie regorge d’espèces animales incroyables, et c’est cette facette de la Région que RTL TVI nous présente ce samedi soir. À travers des images à couper le souffle, l’émission « Wallonie sauvage » est une invitation au voyage : partir à la découverte de la biodiversité étonnante qui nous entoure.

À la présentation, la chaîne mise sur un nouveau visage : celui de Tom de Dorlodot. Plus habitué aux aventures dans les airs qu’aux caméras, ce pilote de parapente professionnel a « pris beaucoup de plaisir » à participer à cette aventure. L’intrépide explorateur voyage au cœur de territoires aussi proches de nous que sauvages.

À bord d’un mini van, il sillonne les provinces wallonnes à la découverte d’espèces animales exceptionnelles. Découvrir, « c’est apprendre à connaître pour aimer, et donc pour protéger », souligne l’aventurier.

À ses côté, la spécialiste en nature et environnement Virginie Hess. «L’enjeu de la biodiversité est énorme, mais encore largement sous-estimé », pointe la guide nature. « La force de RTL, c’est de rendre le sujet accessible et vivant, de toucher de nouvelles portions de populations. Mon combat est celui de la protection de la nature et de la vulgarisation, ici on est en plein dedans. »

Pour capturer ces images extraordinaires, il aura fallu deux ans de tournage, 200 heures de plongée sous-marine et 2.000 heures d’affût… Mais surtout le talent des réalisateurs Robert Henno et Jean-Christophe Grignard.

De tous côtés, une envie partagée : celle de porter un message sur les dérèglements climatiques. À contre-courant des messages alarmistes, « Wallonie Sauvage » s’inscrit comme un documentaire porteur d’espoir. Il nous montre que nous pouvons encore agir pour protéger cette incroyable biodiversité, et même permettre la réapparition d’espèces.

Le documentaire nature, ce n’est pas tout à fait le fonds de commerce de la chaîne. Pourtant, on retrouve dans cette émission tout l’ADN de RTL : proximité avec son public, émotion, incarnation…

Si la production est heureuse de porter cette thématique à l’écran, la chaîne attend toutefois d’évaluer le succès de ce « jardin extraordinaire » made in RTL. De leurs côtés en tous cas, les réalisateurs sont prêts pour offrir une suite à cette nouvelle émission nature. Et la production, elle, « croise les doigts ».

Pour découvrir cette « Wallonie Sauvage », RDV ce samedi, à 19h50 sur RTL TVI.

Oriane Renette.

« Il y a des espèces merveilleuses juste à côté de chez nous »

Ils sont les yeux derrière les caméras de ce magnifique documentaire « Wallonie Sauvage », diffusé ce samedi sur RTL TVI. Les réalisateurs Robert Henno et Jean-Christophe Grignard reviennent sur ce projet.

Deux années de tournage, 2.000 heures à l’affût, comment avez-vous fait le tri parmi toutes ces images?

RH : « Difficilement ! (Rires) On se pose déjà la question pour les films suivants. On veut raconter une histoire cohérente, et il y a vraiment trop de matière. »

JCG : « Cette Wallonie, il faut apprendre à la regarder. Elle regorge de beaucoup de surprises, de très bonnes surprises. Il y a encore énormément à apprendre de tout ça. Malheureusement, beaucoup de personnes n’ont pas encore eu l’opportunité d’en prendre conscience. Avec le peps de Tom, le dynamisme de Virginie et la beauté des images, ce partenariat était l’occasion de faire passer ce message au plus grand nombre. »

Quelles étaient vos autres motivations ?

JCG : « Le Belge, le Wallon en particulier, a une mauvaise opinion de son environnement. On voulait sortir du défaitisme, de la morosité. On est dans une période compliquée mais on voulait insuffler une lueur d’espoir. On voulait aussi porter ce message : prenez le temps et vous allez découvrir des choses merveilleuses à côté de chez vous. »

D’après vous, qu’est-ce qui fait la force de ce documentaire ?

RH : « On présente le verre à moitié plein. Le film est plein d’espoir. Il dit : ‘voilà ce qu’il y a déjà maintenant mais si on agit, voilà ce que l’on pourrait avoir’. On en a la capacité. Il y a des perspectives mais cela dépend de nous. »

JCG : « On voulait toucher les gens et amener quelque chose de nouveau. Ce qui est magique, c’est de voir que ça porte à réactions. »

Est-ce que vous observez, à travers votre métier, les effets du dérèglement climatique ?

JCG : « Oui. On a voulu le montrer aussi. On commence à observer des espèces type subméditerranéenne en Wallonie. Des espèces se déplacent, cela vient enrichir ou grever notre biodiversité. Il y a encore beaucoup à montrer, à expliquer. Plus les gens seront touchés, plus chacun amènera sa pierre à l’édifice, et plus on avancera. »