VIDEO. Un robot de 18 mètres de haut s’anime au Japon

Pour rendre hommage à une série japonaise, une entreprise a construit un robot de 18 mètres de haut qui s’est mis en mouvement hier.

Ils l’ont fait! Six ans après le début de sa construction, ce robot de 18 mètres de haut, pesant 25 tonnes, et rendant hommage à l’animé japonais « Mobile Suit Gundam », s’est mis en route. Devant des Japonais médusés, le robot a bougé de quelques mètres, avant de s’agenouiller et de pointer le doigt vers le ciel. Si ses déplacements sont plutôt lents (la vidéo est en en vitesse x4), la performance n’en reste pas moins impressionnante.

Life-sized Gundam in Yokohama is now in testing mode.pic.twitter.com/51HVoraPb7 — Catsuka (@catsuka) September 21, 2020

Le projet, titanesque, a été lancé à l’occasion du quarantième anniversaire de la série par la ville de Yokohama et l’entreprise Evolving G, qui va ouvrir un parc d’attractions sur le thème de l’animé. L’inauguration du parc, dont le robot sera évidemment l’attraction principale, était d’ailleurs prévue pour le 1er octobre. Elle devra malheureusement être reportée à cause du coronavirus.

« Cette décision a été prise pour assurer la sécurité et la santé de nos fans et de nos employés, en réponse à la pandémie mondiale de Covid-19 », a détaillé l’entreprise qui gère le parc. « Nous présentons nos excuses à tous nos fans qui avaient hâte de participer à notre grande ouverture ». D’après CNN, le parc devrait tout de même ouvrir dans le courant de l’année.