VIDEO. Un policier filmé en train de rouler sur la tête d’un manifestant

Dans un contexte de défiance envers les forces de l’ordre, un policier américain a été filmé en train de rouler à vélo sur la tête d’un manifestant mercredi soir à Seattle.

Alors que des manifestants continuent de scander leur méfiance envers le système policier outre-Atlantique, les images filmées mercredi soir à Seattle font polémique. Dans ces dernières, on peut voir un policier à vélo rouler sur la tête d’un manifestant au sol, avant d’être arrêté par plusieurs de ses collègues.

Après avoir regardé la vidéo, la police de Seattle a « identifié des violations potentielles du règlement de police, ainsi que des comportements criminels potentiels », a annoncé le Bureau de la responsabilité professionnelle de la police, le groupe de surveillance de la police. Une enquête a été ouverte et le policier a été placé en congé administratif.

Les manifestations qui ont eu lieu récemment dans plusieurs grandes villes américaines sont liées à la mort de l’Afro-Américaine Breonna Taylor en mars, a indiqué la police. Les protestataires dénoncent les poursuites qu’ils jugent trop clémentes à l’encontre d’un agent impliqué dans la mort de celle-ci en mars.

Two disturbing incidents from last night’s Seattle protest caught on cam. One, a police officer rolling his bike over the head or neck or a protester lying on the street, which is now under investigation. Video by CJTV Media (1/2) #Q13FOX #seattleprotests https://t.co/2SOEW1cYl1 pic.twitter.com/rWwYjRFjhf

— Simone Del Rosario (@SimoneReports) September 24, 2020