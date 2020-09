La Californie va interdire les voitures diesel et essence dès 2035

Pour lutter contre le réchauffement climatique, le gouverneur de Californie a décidé d’interdire la vente de véhicules essence et diesel dans l’Etat à partir de 2035.

C’est un geste fort pris par Gavin Newsom, gouverneur démocrate de Californie, ce 23 septembre. A partir de 2035, seuls les véhicules électriques, à hydrogène ou certains modèles hybrides pourront encore être vendus neufs dans l’Etat.

«Durant de trop longues décennies, nous avons laissé les voitures polluer l’air que nos enfants et nos familles respirent», a déclaré M. Newsom. «Les Californiens ne devraient pas avoir à se soucier si leurs voitures donnent de l’asthme aux enfants. Nos voitures ne devraient pas aggraver les feux de forêts. (…) Les voitures ne devraient pas faire fondre les glaciers ou augmenter le niveau des océans pour menacer nos plages et nos côtes adorées.»

L’objectif premier est de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de 35 % et celles d’oxyde d’azote de 80 %. Selon le gouverneur, plus de la moitié du carbone émis en Californie serait imputable au secteur des transports.

Le but est également de faire baisser les prix des voitures électriques et à hydrogène et d’encourager les constructeurs à innover.

Our cars shouldn’t give kids asthma. Our cars shouldn’t make wildfires worse. Our cars shouldn’t melt glaciers or raise sea levels.

Today, Governor @GavinNewsom signed an executive order requiring sales of all new passenger vehicles to be zero-emission by 2035. #CAclimateaction pic.twitter.com/VYRRxZzZ6f

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) September 23, 2020