Entre Jean-Pascal et sa belle-sœur Sylvie Tellier, le courant ne passe pas

Lors d’une interview, Jean-Pascal Lacoste est revenu sur sa vie privée et sa célèbre belle-sœur, Sylvie Tellier du Comité Miss France.

Jean-Pascal l’affirmait déjà en 2002 dans son premier single, c’est un agitateur ! Bientôt 20 ans plus tard, ce participant de la première édition de la Star Academy n’a rien perdu de sa capacité à agiter. En couple avec Delphine Tellier, petite sœur de Sylvie Tellier, la directrice de Miss France, Jean-Pascal n’est pas un grand fan de sa belle-sœur et il le fait savoir.

« Ma future belle-soeur ne sera pas invitée au mariage ! »

Invité ce mercredi 23 septembre dans l’émission « Less and the City » sur radio VL, Jean-Pascal avait la langue bien pendue. Il a d’abord abordé son futur mariage avec Delphine Tellier, avec qui il est en couple depuis six ans. Ma future belle-soeur ne sera pas invitée au mariage ! Moi, je n’en veux pas, sauf si Delphine estime qu’elle doit venir… », a-t-il déclaré.

Il faut dire que Sylvie Tellier avait décidé de ne pas l’inviter à son mariage, sous prétexte que Jean-Pascal était un homme divorcé. « Elle ne voulait pas de couple divorcé à son mariage. Moi j’ai eu une première union et je suis divorcé et donc elle ne voulait pas… c’est énorme », a-t-il raconté.

« La télé, ça la fait bouffer, Sylvie Tellier »

Les tensions entre Jean-Pascal et Sylvie Tellier ne sont pas récentes et remontent à plusieurs années. « Je ne l’ai jamais rencontrée et elle s’est permis de faire une chose… Quand on s’est rencontré avec Delphine Tellier, elle lui a dit : ‘Tu ne vas quand même pas sortir avec un mec de la télé.’ Moi, ce qui m’emmerde, c’est que la télé, ça la fait bouffer, Sylvie Tellier, donc il faut qu’elle arrête ! Qu’est-ce que ça veut dire ‘gens de la télé’ ? », s’est souvenu Jean-Pascal qui est aujourd’hui chroniqueur dans l’émission Touche Pas à Mon Poste.