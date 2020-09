Ce patron offre cinq jours de congés en plus aux employés qui ne fument pas

En Allemagne, un restaurateur a décidé de mettre un terme aux discussions au sujet des pauses cigarette. Il propose désormais cinq jours de congés supplémentaires à ses employés non-fumeurs.

Helmut Glas est propriétaire et gérant d’un restaurant en Allemagne. Depuis quelques temps, ce patron constatait que les pauses prises par les cinq fumeurs étaient au centre de discussions, voire de jalousies, de la part des sept employés qui ne fument pas.

Pour mettre fin à ces querelles, le restaurateur a pris une décision radicale. Il a tenté d’estimer le nombre d’heures que les fumeurs passaient en pause par rapport aux autres employés. Ensuite, il a décidé d’offrir cinq jours de congés supplémentaires aux non-fumeurs.

Comment les travailleurs ont-ils accueilli cette nouvelle? Selon Helmut Glas, cela a apaisé les tensions et tout le monde est satisfait. Les fumeurs peuvent prendre leur pause cigarette sans culpabiliser, tandis que les non-fumeurs peuvent se concentrer sur leur travail en sachant qu’ils auront droit à quelques jours de vacances en plus. Lorsqu’il a annoncé cette décision, un fumeur a lancé : « Super, plus personne ne me détestera maintenant ! ».

Le patron a indiqué que suite à cette mesure, un employé avaient même décidé d’arrêter de fumer.