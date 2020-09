Après 17 ans, Yannick Noah et sa compagne se séparent

Alors que cela faisait 17 ans qu’il vivait avec Isabelle Camus, le couple aurait décidé de se séparer.

Yannick Noah serait de nouveau célibataire, selon une information de Voici. Après avoir partagé sa vie pendant 17 ans avec Isabelle Camus, qui était notamment la productrice d’« Un gars, une fille », les deux tourtereaux auraient décidé de continuer leur vie chacun de leur côté. C’est le confinement, et plus particulièrement son « quotidien pesant », qui aurait eu raison de leur relation. Cet été, Yannick Noah et Isabelle Camus avaient d’ailleurs passé leurs vacances individuellement. Ce qui avait laissé le chanteur « au fond du gouffre », selon des informations de Voici. Ensemble, le couple a eu un enfant, Joalukas, né en 2004.

Ce n’est pas la première fois que l’ancien tennisman se retrouve célibataire après une longue relation. En 1984, il s’était marié avec l’ancienne Miss Suède Cecilia Rhode, avec qui il a eu deux enfants: Joakim (1985) et Yelena (1987). Après avoir divorcé, il s’est marié une seconde fois, en 1995, avec la mannequin Heather Stewart-Whyte. Le couple aura également deux enfants: Eleejah (1995) et Jenaye (1997). Deux ans après la naissance de cette dernière, Heather Stewart-Whyte et Yannick Noah se sont également séparés.