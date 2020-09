Grâce à sa technique, ce mathématicien a déjà gagné 14 fois le jackpot au loto

Peut-on augmenter ses chances de gagner au loto grâce aux mathématiques ? En tout cas, un économiste et mathématicien roumain a déjà gagné 14 fois le gros lot et ce n’est pas un hasard.

Pour gagner à la loterie, il y a deux solutions : soit attendre son jour de chance, soit forcer un peu le destin en utilisant les mathématiques. Au début des années 2000 aux Etats-Unis, un couple avait ainsi pu gagner millions de dollars avant que leur stratagème soit découvert.

Jouer toutes les combinaisons possibles

Depuis plusieurs dizaines d’années, Stefan Mandel, un mathématicien et économiste d’origine roumaine, est spécialisé dans les loteries. Son astuce : jouer toutes les combinaisons possibles. Sur le papier, l’idée peut sembler simple et logique. Mais dans la pratique, elle demande une grande organisation.

En effet, il faut d’abord calculer sur le jeu en vaut la chandelle, c’est-à-dire s’assurer que le gain soit supérieur à la somme de tous les tickets achetés individuellement. Ensuite, il faut être sûr de jouer toutes les combinaisons, sans en oublier et sans faire de doublons. Enfin, il faut s’organiser pour acheter tous ces tickets avant le tirage. De plus, il reste quand même un risque : devoir partager le jackpot avec un autre joueur qui a trouvé les numéros gagnants.

Il décroche 14 fois le jackpot

Inutile de préciser que cette méthode demande du temps, beaucoup de temps, mais aussi un investissement de départ important. Et pourtant, ça marche ! Stefan Mandel a déjà remporté 14 fois le jackpot à la loterie dans trois pays différents : L’Australie, le Royaume-Uni et la Roumanie, son pays natale. D’ailleurs, il n’est plus le bienvenu en Australie et sa technique y est désormais interdite. Cela n’empêche pas le mathématicien de dormir puisqu’il vit actuellement sur une île du Pacifique, au Vanuatu.