Meghan Markle débarque par surprise dans «America’s Got Talent»

Meghan Markle apprécie « America’s Got Talent ». Elle est même une fervente supportrice de l’un des candidats, un certain Archie Williams. Elle lui a apporté un soutien surprise lors d’un des épisodes.

C’est un presque royal soutient qu’a reçu Archie Williams lors du dernier épisode de «America Got talent». «Je voulais juste vous faire savoir que nous avons été très touchés par votre histoire et nous vous avons encouragé chaque semaine, et ce n’est pas uniquement parce que nous avons un faible pour votre prénom», lance dans une vidéo Meghan Markle, en référence à son fils, le petit Archie (1 an). «Je le redirai surement encore beaucoup dans ma vie, mais ce soir, c’est spécialement pour vous: Archie, nous sommes fiers de vous et nous vous soutenons! Nous avons hâte de voir ce que vous allez faire. Vous avez notre soutien, passez une bonne soirée!»



Le soutien de la duchesse de Sussex n’a pas seulement été motivé par les talents de chanteur d’Archie Williams. Elle retient également parcours pour le moins particuliers. Archie a été condamné à tort 22 ans de prison pour viol aggravé et tentative de meurtre sur une jeune femme en Louisiane. Sa peine n’a été annulée que des années plus tard, grâce au soutien de l’association Innocence Project. Des empreintes digitales retrouvées sur les lieux du crime ont relié l’affaire à un violeur en série. Archie Williams n’est pourtant sorti de prison qu’en mars 2019, après 36 ans passés en prison. «Je savais que j’étais innocent, je n’avais pas commis de crime. Mais en tant qu’enfant noir défavorisé, je n’avais pas les capacités économiques pour lutter contre l’État de Louisiane», avait-il expliqué lors de sa présentation dans l’émission.