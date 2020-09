Voici les émojis qui arriveront 2021

De nouveaux émojis font faire leur apparition sur nos smartphones à partir de 2021. Le Consortium Unicode a validé 217 nouvelles images.

Les nouveaux émojis sont validés par le Consortium Unicode, qui désigne les émojis compatibles avec toutes les plateformes telles que iOS ou Android.

Dans ce nouveau cru, on trouve principalement des émojis « couples ». Ils offrent de nouvelles combinaisons de sexualité, de genre, ou de couleur de peau. Le consortium entend ainsi mieux s’adapter à la diversité.

🆕✨ Have no fear, new #emoji will be here (Soon. Well, soonish. Widely available in 2021) ✨🆕 → https://t.co/WcsayalyDB pic.twitter.com/yWGtXgCNBd

— The Unicode Consortium (@unicode) September 18, 2020