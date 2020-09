Cet astéroïde va « frôler » la Terre à 13h12

Un astéroïde découvert en 2018, 2020SW, va frôler la Terre ce jeudi, a annoncé l’agence spatiale américaine NASA. L’événement ne présente aucun danger.

Au moment où il sera le plus proche, l’astéroïde circulera à environ 22.000 km d’altitude, donc en dessous de l’orbite des satellites géostationnaires qui gravitent autour de notre planète (à peu près à 36.000 km d’altitude). Il sera alors 13h12, heure belge.

2020 SW, discovered by @Catalina_sky, is about 15 to 30 ft. wide and will pass by Earth Thurs., Sept. 24, at a distance of about 13,000 miles (22,000 km). Tiny asteroids like 2020 SW approach Earth this closely several times every year and aren't a threat: https://t.co/xKWtzxLI7Q pic.twitter.com/FpkY77zibw

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) September 23, 2020