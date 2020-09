Un chiot découvert par hasard est en fait un rare dingo pure souche

Un fermier australien a découvert par hasard un chiot dingo. Celui-ci s’est révélé être un très rare spécimen: il s’agit d’un dingo pure, et non d’un spécimen résultant d’un croisement.

Le chiot, recroquevillé sur lui-même, n’avait que six semaines quand il a été découvert. Le fermier qui l’a trouvé l’a alors confié à un refuge. Les soigneurs ont pensé qu’il était issu d’un croisement entre un dingo et un chien domestique, comme cela est souvent le cas. Des tests ont toutefois montré un tout autre résultat. Le chiot s’est révélé être un dingo alpin de race pure, une espèce rare et menacée de l’Etat du Victoria.

« Il ne montre aucune preuve d’ascendance de chien domestique et il est un rappel supplémentaire que les dingos sauvages persistent au Victoria », souligne le Dr Kylie Cairns, biologiste moléculaire du Centre pour la science des écosystèmes de l’UNSW. Lyn Watson, fondatrice de l’association australienne Dingo, s’inquiète toutefois que le chiot a été trouvé dans une zone où les dingos sont piégés et abattus par les chasseurs, les spécimens issus de croisement n’étant pas menacés. La confusion entre individus purs et croisés pourrait néanmoins nuire à l’espèce.

Le chiot, baptisé Sooty, a été intégré à un programme d’élevage qui se bat pour la préservation de l’espèce.