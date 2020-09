The Voice : M. Pokora révèle pourquoi il quitte définitivement le banc de coachs

Trois ans après son passage dans les fauteuils de The Voice, Matt Pokora a annoncé qu’il ne reprendrait jamais sa place de coach dans l’émission. Le chanteur est revenu sur les raisons qui ont motivé ce choix définitif.

Après trois saisons de The Voice (une classique et deux kids), et deux victoires dans le télé-crochet de TF1, Matt Pokora en a définitivement fini avec cette aventure musicale. Au micro de RTL, il explique les raisons pour lesquelles il ne reviendra pas sur l’un de ces célèbres fauteuils roues.

La famille d’abord

Papa d’un petit garçon depuis le mois de janvier, c’est d’abord à sa famille que Matt Pokora souhaite consacrer du temps. Et l’agenda familial se combine mal avec celui des tournages de The Voice, qui se déroulent souvent autour des fêtes de fin d’année.

« Mon schéma familial est très problématique pour les tournages de décembre-janvier parce que ce sont les seuls moments où l’on se retrouve en famille pour un mois ou deux », explique le chanteur. « Ce sont le mois que je réserve pour ma famille, ce sont des mois sacrés pour moi ».

Mission accomplie

Par ailleurs, si l’artiste a profité de cette expérience en tant que coach, il estime avoir désormais accompli ses objectifs : « J’ai fait ce que j’avais à faire. J’ai gagné avec mon talent Lisandro, qui était exactement ce pour quoi j’étais venu. Je voulais gagner avec un artiste qui avait la culture musicale qui est la mienne, qui a cette soul, ce côté R&B… J’ai vraiment rempli ma mission, c’est-à-dire défendre une musique que j’aime. Et j’ai eu la chance d’avoir deux talents, Ann-Shirley et Lisandro, qui correspondaient complètement à ce que j’aimais », a-t-il déclaré. « Je suis allé au bout avec mes convictions, et je suis très fier d’avoir remporté l’émission avec ce type d’artiste. J’ai bouclé la boucle en gagnant avec lui. »