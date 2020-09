Condamnée à quatre ans de prison pour avoir escroqué 485.000 € à ses rendez-vous Tinder

Jocelyn Zakhour, une Australienne de 41 ans, a été condamnée à quatre ans et six mois de prison pour avoir escroqué deux hommes d’affaires australiens rencontrés sur Tinder. La valeur de son méfait ? Plus de 485.000 €!

Comme le rapporte The Herald Sun, l’accusée avait fait croire aux deux hommes qu’elle souhaitait investir dans une ferme à myrtilles et à tabac en Nouvelles-Galles du Sud, alors qu’elle dépensait leur argent au casino.

Mme Zakhour avait notamment récolté environ 440.000 € auprès d’un des investisseurs, en lui promettant un rendement de 300%. Pour s’assurer sa confiance, elle lui avait notamment offert une fausse Rolex. Et lorsque ce dernier a commencé à se montrer méfiant, l’accusée lui a envoyé plus de 240 mails de menace, visant notamment sa mère, ses enfants et son ex-femme.

« Comment peut-on être aussi stupide? »

Devant le tribunal, Jocelyn Zakhour a regretté avoir dépensé tout cet argent au casino, alors que des psychologues ont estimé qu’elle avait une addiction au jeu. « Ce qui me tue, c’est que je n’ai rien fait avec l’argent. J’aurais pu acheter une entreprise, mais je n’ai même pas acheté de voiture, ni de maison… », a-t-elle expliqué. Avant de lancer à l’intention d’une des victimes. « Je ne suis pas désolée pour lui. Comment peut-on être aussi stupide pour croire à ces histoires ».

En larmes au moment du verdict, Jocelyn Zakhour a été condamnée à quatre ans et six mois de prison, dont deux avec sursis.