Les vélos Billy gratuits pour les membres d’un groupe Facebook qui proteste contre les files

Billy, la société bruxelloise de vélos électriques partagés, offre une semaine d’utilisation gratuite aux membres du groupe Facebook «L’automobiliste en a marre!». L’idée est de leur permettre de « découvrir une alternative à l’utilisation de leur voiture », alors que le groupe envisage une action contre l’État.

Ces dernières semaines, le ras-le bol des automobilistes se laisse de plus en plus entendre. Dans le groupe Facebook «L’automobiliste en a marre!», des milliers témoignent de leur frustration quant aux nouvelles mesures de mobilité. Le Dimanche Sans Voiture, les 50km de coronapistes, ou encore la situation transformée du Bois de la Cambre, toujours plus nombreuses sont les mesures retirant de l’espace à la voiture, au profit de la nature, des piétons et des cyclistes. Les fondateurs du groupe Facebook annoncent vouloir contrer ces mesures en attaquant la Région Bruxelloise en justice.

«Ce n’est que le début d’une transition par laquelle passent toutes les grandes villes», prévient Pierre de Schaetzen, CEO de Billy. «Cela cause beaucoup de stress supplémentaire pour les automobilistes du quotidien. On les force à changer leurs habitudes, mais ça ne se fait pas toujours aussi facilement.» La société de vélos électriques partagés veut leur proposer une solution.

La voiture, seulement quand on en a vraiment besoin

«A Bruxelles, la moitié des déplacements en voiture fait moins de 5 km. Si chaque jour, nous pouvons aider une petite partie de ces automobilistes à enfourcher un vélo, cela dégagerait énormément d’espace sur nos routes. Ca fluidifierait le trafic pour ces personnes qui ne peuvent pas se passer de leur voiture pour des raisons médicales, logistiques ou professionnelles», reprend Pierre de Schaetzen.

L’action lancée aujourd’hui offre aux 17.000 membres du groupe Facebook «L’automobiliste en a marre!» 200 minutes de crédits d’utilisation, valables la semaine qui suit leur inscription. Ceci permettra de réaliser deux trajets de 20 minutes par jour pour une semaine de cinq jours de travail. Il suffira aux nouveaux utilisateurs d’entrer le code MARREDESBOUCHONS lors de leur inscription sur l’application Billy.

«Avec cette action nous voulons aussi pointer du doigt le non-sens du débat automobiliste vs cycliste», précise le CEO de Billy. «La majorité de nos utilisateurs est automobiliste, mais ne prend la voiture que quand cela a vraiment du sens. Le Bruxelles de demain est une ville multi-modale: pour chaque déplacement on fera le choix du mode de transport le plus adapté. Des dizaines de milliers de Bruxellois ont déjà adopté ce style de vie.»

Depuis ses débuts, la jeune société enchaîne les actions visant à inciter les Bruxellois à se mettre au vélo. Ce printemps elle offrait par exemple des milliers de déplacements aux travailleurs de première ligne face à la crise du Covid-19.