Les forces spéciales arrêtent le « Jésus de Sibérie »

Le gourou d’une secte en Sibérie, Vissarion, qui depuis trois décennies présidait aux destinées de milliers de disciples le considérant comme la réincarnation de Jésus Christ, a été arrêté par les forces spéciales russes mardi.

Fondée en 1991 par cet ancien policier, de son vrai nom Sergueï Torop, le culte est installé dans une bourgade construite dans la forêt par les fidèles dans le district de Kourgan, dans la région sibérienne de Krasnoïarsk.

« Vissarion » et deux de ses proches, Vadim Redkine et Vladimir Vedernikov ont été arrêtés mardi, selon le puissant Comité d’enquête russe, lors d’une opération commune avec les services spéciaux (FSB, ex-KGB) et le ministère de l’Intérieur.

Ils sont accusés d’avoir utilisé la secte pour extorquer de l’argent à leurs disciples, d’avoir exercé des « violences psychologiques » sur eux, entraînant des « dommages graves à la santé ».

Dans une vidéo diffusée par les autorités, les trois suspects sont conduits, encadrés par des hommes cagoulés vêtus de treillis, à bord d’un hélicoptère.

Major military-style operation in Siberia with dozens of armed men storming the Sun City, one of the communities of the cult leader Vissarion. Former traffic policeman Sergei Torop, known as Vissarion, his aide Vadim Redkin were reportedly detained & flown away under armed guard pic.twitter.com/QsuoxUIWd8

— The Siberian Times (@siberian_times) September 22, 2020