Claude, de « Koh-Lanta », va participer à « Danse avec les stars »

Claude, figure bien connue de l’émission « Koh-Lanta », va participer à la prochaine saison de « Danse avec les stars », a-t-il expliqué au magazine Télé-Loisirs.

L’émission de TF1, qui en sera à sa 11e édition, devrait en effet revenir sur les écrans durant le premier trimestre 2021, après avoir été reportée en raison de la crise sanitaire.

Plusieurs personnalités de la TV ont déjà confirmé leur participation, dont Vaimalama Chaves, la Miss France 2019, ainsi que Jazz Coreira, bien connu des fans de téléréalité et membre de la « JLC Family ».

En juin dernier, Claude avait déjà évoqué cette possibilité au site Purepeople, mais il avait encore quelques réticences.

« C’est une aventure compliquée », avait-il expliqué. « J’ai mon amie Katrina Patchett qui y participe, je connais Denitsa et Laurent Maistret, qui y a participé et qui a gagné. Je l’ai vu s’entraîner pendant plusieurs semaines et c’est vraiment un gros travail. Ça demande un investissement pendant deux ou trois mois avec de nombreuses heures d’entraînements. C’est lourd à porter et à faire. »

Et d’ailleurs, « En toute sincérité, je ne suis pas le plus grand des danseurs. Je ne me suis pas vraiment posé la question, mais ce serait difficile de passer derrière Laurent qui a gagné en plus, donc je ne crois pas. »

La production a donc trouvé les bons arguments pour le faire changer d’avis.