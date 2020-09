Ils transforment une station de pompage en maison de rêve eco-friendly

Là où certains n’auraient vu qu’un vieux bâtiment à l’abandon, ce couple britannique y a perçu une incroyable demeure à en devenir. En une année de travaux, ils ont transformé une ancienne station de pompage des eaux en maison familiale écoresponsable.

Si chaque maison possède sa propre histoire, peu sont aussi extraordinaire que celle-ci. Avant d’être une splendide demeure familiale, cette maison était… une station de pompage des eaux. Construite il y a près de 90 ans, elle est laissée à l’abandon depuis les années 1970, après quatre décennies de loyaux services. Pourtant, c’est dans ce bâtiment abandonné, rempli d’équipements rouillés, que Nick et Brigitte Sweet ont décidé d’investir.

Le couple a acquis l’ancienne station de pompage de Nutbourne (sud de l’Angleterre) aux enchères pour 290.000 €. «La structure en béton était bonne mais il y avait de l’eau qui rentrait par le toit et l’intérieur avait été complètement vandalisé », explique Nick au Metro UK.

Autonome en énergies

« Il ne s’agissait pas de faire une restauration. Je suis un moderniste et notre objectif était de créer la maison écologique ultime », précise le propriétaire. Pour les travaux, Nick et Brigitte ont investi près de 430.000€. Toutes les machines de pompage, jauges, escaliers, rampes, … ont été évacués pour créer un gigantesque espace de vie de plain-pied. Côté mobilier, Nick et Brigitte ont opté pour une combinaison entre pièces contemporaines et antiquités.

Concernant les énergies, la maison est autonome. Mieux encore, elle produit plus que ce qu’elle ne consomme grâce à ses panneaux photovoltaïques. Une partie de l’énergie est donc réinjectée dans le réseau, pour un bénéfice de près de 4.300€. De plus, en exploitant les trous de forage existant, une pompe à chaleur géothermique permet d’alimenter le chauffage central et de chauffer l’eau de la maison gratuitement.

Un projet très critiqué

Cette transformation incroyable avait été suivie par la BBC, avec le programme « Restoration Home ». Après sa diffusion, de nombreux internautes ont émis de virulentes critiques. Beaucoup estimaient ce projet «manquait de vision » et avait totalement dénaturé le bâtiment. Ce dont Nick se défend : « Nous n’avons réutilisé que les éléments qui pouvaient être utiles dans une maison écologique moderne… Donc nous n’allions pas garder les vieilles pompes. Nous avons plutôt réalisé un projet de conversion, pas de restauration car il y avait si peu à restaurer. »

« L’espace est extraordinaire. La maison ressemble à un sanctuaire », poursuit Nick. « C’est très calme à l’intérieur. Vous sentez le poids des murs, c’est un sentiment de protection et de paix. Face à l’incertitude de la vie, cela fait du bien en ce moment. »