Que fait Billie Eilish quand elle est déprimée?

C’est très simple… Elle regarde « The Office ». En tout cas, la version américaine avec Steve Carell et Brian Baumgartner.

La chanteuse est en effet une fan absolue de cette série devant laquelle elle se pose dès qu’elle sent montée en elle une petite déprime. Selon elle, ce programme l’aide en effet à « échapper à sa réalité. »

« Et très honnêtement, vous pouvez demander à mes parents -et d’ailleurs, cela paraîtra stupide- mais la plupart des choses que je connais viennent de The Office. Je le jure », a-t-elle ajouté.

Billie Eilish n’en est d’ailleurs pas fan à moitié puisqu’elle aurait regardé la totalité des neuf saisons de The Officie près de… 14 fois.

« Honnêtement, parce que je vieillissais, à chaque fois que je la regardais je comprenais un truc nouveau. J’ai commencé à la regarder à 12 ans », a-t-elle ajouté.

Elle était d’ailleurs tellement contente de rencontrer les deux acteurs qu’elle leur a proposé de leur offrir l’un des nombreux Grammy Awards qu’elle a gagnés en février dernier. « Je n’ai pas besoin de tous les garder, vous pouvez en avoir un », avait-elle plaisanté.

Steve Carell et Brian Baumgartner l’avaient invitée lors d’un épisode spécial de leur podcast The Oral History of The Office.

(Voir la vidéo sur mobile)