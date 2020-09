Comment électrifier son vélo en une minute en changeant juste une roue

Passer au vélo électrique en un clic, tel est le pari de la startup française Elemoove. Avec son kit Elebiky F1, il devient possible de modifier son vieux vélo pour en faire un deux-roues électrique. Pour cela, il suffit en fait de changer sa roue avant pour une roue de même diamètre, mais dotée d’un système de propulsion et de sa batterie intégrés. Le tout prend moins d’une minute.

Upgrader son propre vélo plutôt que d’acheter directement un deux-roues électrique présente de nombreux avantages. D’abord, cela revient moins cher. Ici, le kit est vendu 799 €, là où les vélos électriques frôlent ou dépassent allègrement les 1000 €. D’autre part, ce dispositif se révèle aussi plus léger, ne rajoutant que 7 kg au poids du vélo, quand un modèle tout électrique dépasse la plupart du temps les 30 kg.

L’installation faite, c’est-à-dire la nouvelle roue installée, il n’y a plus aucun réglage à faire, le vélo est prêt à rouler en mode électrique. Le fabricant promet alors une vitesse maximale de 25 km/h et une autonomie comprise entre 30 et 70 km selon les usages. Évidemment, il est à tout moment possible de le désactiver, en pressant le bouton on/off et repasser ainsi vers un modèle classique.

Les précommandes sont ouvertes, le kit complet Elebiky F1 comprend la roue avant complète (avec son pneu), le système de propulsion et sa batterie amovible (à recharger chez soi) ainsi qu’un support pour téléphone.