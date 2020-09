Une émission fait scandale en mettant des adultes nus face à des enfants

L’émission de télé danoise « Ultra Strips Down » suscite une vive polémique sur les réseaux sociaux après la diffusion d’extraits sur lesquels des hommes et des femmes se montrent totalement nus devant un public composé d’enfants âgés de 11 à 13 ans.

L’émission danoise « Ultra Strips Down » est censée avoir une vocation éducative. Son but est de montrer à des enfants les corps nus d’hommes et de femmes ordinaires. Loin des corps « parfaits » que les enfants peuvent voir sur les réseaux sociaux, l’émission souhaite montrer au jeune public à quoi ressemble la nudité dans toute sa diversité.

Le principe de l’émission est donc que cinq adultes se déshabillent sur scène devant des enfants âgés de 11 à 13 ans et qu’ils répondent à toutes les questions qu’ils se posent. « À quel âge avez-vous eu vos poils pubiens ? » ou « Êtes-vous content de vos parties intimes », ont ainsi demandé des enfants.

This is a CHILDREN’s show on Danish TV entitled “Ultra Strips Down”,produced by Danish branch of Warner Bros.

The show claims to teach kids about different body types by exposing them to naked adults!

Why?

Why are there now so many pushing to destroy children?#SaveTheChildren pic.twitter.com/aUMvpgrMst

— Obianuju Ekeocha (@obianuju) September 18, 2020