Une femme tombe d’une voiture alors qu’elle filme sur l’autoroute

Une femme est tombée par la fenêtre d’une voiture alors qu’elle était en train de filmer une vidéo Snapchat sur l’autoroute au Royaume-Uni. Par chance, elle s’en est sortie indemne.

Selon le quotidien britannique The Independent, l’incident s’est produit sur l’autoroute M25, dans le Surrey, au sud de Londres. La jeune femme était suspendue à la fenêtre avant du véhicule, côté passager, et a perdu l’équilibre. Elle est tombée de la voiture en marche.

Vers 1h30 du matin samedi, la police routière a été appelée sur les lieux. “La passagère du siège avant était suspendue hors de la voiture pour filmer une vidéo Snapchat le long de la M25″, a expliqué la police sur Twitter.

“Elle est ensuite tombée de la voiture et s’est retrouvée sur une voie de circulation. C’est une chance qu’elle n’a pas été gravement blessée ou tuée”, ajoute l’unité de police qui indique en outre « ne pas avoir les mots » pour qualifier une telle action.

Si elle s’en est sortie indemne, la jeune femme aurait pu mettre la vie d’autrui en danger. Elle n’a toutefois pas été arrêtée.

The front seat passenger was hanging out the car whilst filming a SnapChat video along the #M25. She then fell out the car and into a live lane.

It is only by luck she wasn’t seriously injured or killed.#nowords

2846 pic.twitter.com/b7f1tPJTEb

— Roads Policing Unit (RPU) – Surrey Police – UK (@SurreyRoadCops) September 19, 2020