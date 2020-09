La Nasa publie une magnifique photo de Jupiter

La Nasa a publié sur Twitter une des plus belles photos de Jupiter prises jusqu’à présent. Elle a été capturée par le télescope spatial Hubble le mois dernier.

Sur le superbe cliché, on peut parfaitement voir la Grande Tache rouge de Jupiter. Il s’agit d’un énorme anticyclone de l’atmosphère de la planète, long d’environ 15.000 kilomètres et large de près de 12.000 kilomètres (plus grand que la Terre).

Cette Grande Tache rouge est étudiée par les scientifiques depuis très longtemps. Selon plusieurs recherches, cet anticyclone serait en train de diminuer progressivement. Pourtant, sur cette photo prise le 25 août dernier, il semble plus rouge que sur de précédents clichés.

A gauche de l’image, on peut également distinguer un autre corps céleste. Il s’agit de la lune glacée de Jupiter, Europe.

406 million miles from Earth, Jupiter’s turbulent atmosphere was captured perfectly by @NASAHubble on Aug. 25 as the Great Red Spot plowed into storm clouds: https://t.co/H5szWfZZdL pic.twitter.com/PnyqSpUOpD

— NASA (@NASA) September 18, 2020