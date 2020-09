Il est en couple depuis 30 ans avec son ancienne belle-mère

Certains histoires d’amour sont atypiques, et celle de Clive et Brenda est l’une d’entre elles. Ce Britannique a été marié à Irene pendant des années avant de tomber amoureux de Brenda, la mère de celle-ci.

Le coup de foudre ne se choisit pas! Depuis plus de trente ans, Clive et Brenda Bunden filent le parfait amour dans le nord de l’Angleterre. Mais avant de tomber sous le charme l’un de l’autre, ils avaient une relation bien différente, puisque Brenda était la belle-mère de Clive.

En effet, Clive Bunden était marié à Irene, la fille de Brenda, pendant huit ans. Le couple a d’ailleurs eu deux filles avant de se séparer, en 1985. Quatre ans plus tard, celui-ci est tombé sous le charme de sa belle-mère. « Nous sommes tombés amoureux. Une nuit, il m’a emmenée boire un verre et nous nous sommes embrassés », a expliqué Brenda au journal « The Mirror ».

La loi les a empêché pendant longtemps de se marier, mais les deux tourtereaux ont finalement pu se dire « oui » en 2007. « Les gens pensaient qu’entre nous ça n’allait pas durer, mais nous sommes plus forts que jamais », a confié Clive Bunden, désormais âgé de 65 ans. « Nous sommes ensemble 24h/24 et 7j/7 et il y a de la magie à ça », a-t-il poursuivi dans un entretien accordé au tabloïd. Brenda, qui elle est âgée de 77 ans, a ajouté : « Clive est un gentleman et il veille sur moi. Je peux parfois être argumentative mais il me calme souvent. »