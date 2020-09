Mère, grand-mère, ou tante éloignée… Elles ont toutes l’astuce idéale pour supprimer les moisissures dans la salle de bain ou les mauvaises odeurs dans le frigo : le bicarbonate de soude. Cette solution naturelle fait depuis quelque temps un retour en force pour nettoyer et dégraisser vos intérieurs. Mais saviez-vous que c’est également un allié beauté incontournable ? La preuve par quatre.

Des pieds de bébé

Parmi ses nombreuses vertus, le bicarbonate de soude peut vous permettre d’obtenir des pieds doux en moins de 20 minutes. Exit les chaussettes cosmétiques aux formules à rallonge, optez pour une alternative naturelle qui aura le même effet, si ce n’est mieux. Il suffit pour cela de mélanger 1 à 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude à de l’eau dans une petite bassine, et de faire trempette pendant 15 à 20 minutes. Le résultat est sans appel : les pieds sont doux, les peaux mortes éliminées, et en plus il lutte contre les mauvaises odeurs.

Un sourire hollywoodien

C’est l’une des utilisations les plus connues du bicarbonate en beauté, et à juste titre puisqu’il contribue au blanchiment naturel des dents. Alors il n’est pas question de remèdes miracles, comme on peut en voir à foison sur les réseaux sociaux depuis quelques années, mais il a le mérite de ne pas être toxique et d’être particulièrement efficace. Et cerise sur le gâteau, il assainit aussi la bouche lorsqu’il est utilisé en bain.

Une chevelure soignée

Le bicarbonate de soude est également bénéfique pour les cheveux, à condition de ne pas en abuser. Les shampoings faits maison en contiennent d’ailleurs souvent. Il a un pouvoir purifiant et permet de se débarrasser de tous les dépôts, type pellicules, qui ne partent pas avec un shampoing classique. Pour ce faire, deux solutions : ajouter un peu de bicarbonate à son shampoing ou l’utiliser en pré-shampoing en le mélangeant (une cuillère à soupe) à au moins un demi-litre d’eau. Attention, il ne faut ni augmenter les quantités, ni le faire trop souvent au risque d’abîmer sa chevelure.

Des mains au top même en hiver

L’action purifiante du bicarbonate de soude est également valable pour la peau, et davantage encore pour les mains. Si vous avez l’impression qu’elles sont rugueuses ou qu’elles souffrent en hiver, n’hésitez pas à faire un bain (même principe que les pieds) avec de l’eau tiède ou chaude. Elles n’en ressortiront que plus douces et parfaitement nettoyées, ongles compris.