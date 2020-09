La crise sanitaire a aussi des conséquences sur votre sommeil

Combien êtes-vous à regarder les minutes de votre réveil défiler sans pouvoir trouver le sommeil ? Sans doute beaucoup en cette rentrée 2020, rythmée par une crise sanitaire d’envergure doublée d’une crise économique. Des facteurs de stress qui accentuent les difficultés que vous rencontrez déjà pour vous endormir, d’après une étude réalisée par le cabinet d’études Market Audit pour Helight.

On le sait, le sommeil est indispensable pour maintenir une bonne santé physique, tandis que les difficultés d’endormissement, les nuits agitées, et davantage encore les insomnies, peuvent nuire à votre organisme, votre concentration et votre qualité de vie. Et pourtant vous êtes nombreux à compter les moutons, longtemps, voire très longtemps, avant de pouvoir tomber dans les bras de Morphée. Plus de 8 Français sur 10 (82%) affirment avoir des difficultés à s’endormir le soir. Un problème qui ne touche pas que les adultes puisque les enfants rencontrent les mêmes difficultés selon 64% des parents sondés.

La Covid-19 n’arrange rien

Plusieurs facteurs, souvent propres à chaque personne, sont responsables de ces difficultés à trouver le sommeil. Mais il y en a deux qui, ces derniers temps, perturbent davantage le sommeil des Français : les changements de rythme et la crise sanitaire.

La rentrée, qu’elle concerne le retour à l’école ou au travail, participe grandement aux problèmes que vous rencontrez pour fermer l’oeil. Près de 9 Français sur 10 considèrent que ces changements de rythme participent grandement aux difficultés d’endormissement, tandis que 39% déclarent y être confrontés régulièrement. Les crises sanitaire et économique liées au coronavirus se révèlent également être un facteur de stress qui nuit au sommeil de façon régulière pour 29% des répondants, et occasionnelle pour 47%.

Comment réussir à trouver le sommeil ? Plus d’un Français concerné par ces problèmes sur deux (51%) ne font absolument rien et pâtissent de ces difficultés au quotidien, alors que près de 40% expérimentent diverses solutions naturelles. Notons qu’une minorité (12%) s’est tournée vers les médicaments.

Cette étude a été réalisée par .becomingwithMarketAudit pour la société Helight, entre le 31 août et le 9 septembre 2020, auprès d’un panel de 1.000 personnes représentatives de la population française.