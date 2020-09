VIDEO. Un ours échappe aux flammes en plongeant dans une piscine

Les incendies continuent de faire rage dans les forêts de la région de Los Angeles. La faune essaie naturellement d’échapper aux flammes et c’est ainsi qu’un ours a été retrouvé dans la piscine d’un particulier, lui cherchait un abri à tout prix.

Les habitants de Sierra Madre ont eu une drôle de surprise il y a quelques jours, lorsqu’ils ont retrouvé un ours brun dans leur piscine familiale. Selon toute vraisemblance, l’animal tentait d’échapper aux flammes et à la fumée d’un incendie de forêt, qui faisait rage non loin de là.

En effet, la région de Los Angeles est actuellement en proie à d’importants incendies. Des dizaines de brasiers dévastent la côte ouest des Etats-Unis depuis des jours et ont déjà fait au moins 35 morts depuis le début de l’été, dont 27 rien que la semaine dernière dans les trois Etats de Washington, Oregon et de Californie.

C’est CBS qui s’est procuré les images de cet ours ayant plongé dans une piscine. Le propriétaire de la maison a déclaré qu’il n’était pas le premier animal qu’il observait depuis quelques jours à cause du « Bobcat Fire ». Il a aussi vu plusieurs cerfs, coyotes et ours, tenter d’échapper à l’incendie.