VIDEO. Un infirmier tabassé par un jeune ne portant pas de masque dans un bus

La police est actuellement à la recherche d’un jeune homme ayant sauvagement agressé un infirmier de 63 ans, dans un bus du nord de Londres. Les deux individus se seraient disputés à propos du port du masque, avant que le plus jeune des deux ne bondisse sur sa victime, lui portant des coups à de nombreuses reprises.

Le port du masque dans les transports en commun serait à nouveau à l’origine d’un passage à tabac. Cette fois-ci, c’est dans le nord de Londres que les faits se sont déroulés le 23 août dernier. Un jeune homme, âgé d’environ 25 ans, serait rentré dans le bus vers 21h45, avec un masque au niveau du menton. Quelques instants plus tard, il se jette sur un passager de 63 ans qui se trouvait déjà à bord. Après l’avoir roué de coups, il descend du véhicule comme si de rien n’était, laissant sa victime inconsciente.

La victime, qui est un infirmier, s’est réveillé à l’hôpital et a expliqué que la bagarre aurait débuté suite à une remarque à propos des masques buccaux, mais ses souvenirs ne sont pas clairs. Les enquêteurs estiment, sur base des images, que l’agresseur s’est vexé lorsque le sexagénaire s’est éloigné en voyant qu’il ne portait pas de masque. « Il s’agit d’une agression violente totalement injustifiée et nous devons de toute urgence parler à cet homme », a indiqué l’enquêteur Bowman.

#APPEAL #SHARE | Police have released CCTV of a man they want to trace after a confrontation over face masks led to a 63yo NHS worker being assaulted & left unconscious on a bus in north London.

Can you help us trace him?

☎️ 101 ref CAD 7981/23Aug.https://t.co/Fvrj2EM992 pic.twitter.com/EulIH396kJ

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 18, 2020