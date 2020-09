Elia ouvre la voie de la mobilité durable

Acteur majeur du secteur de l’énergie, Elia assure le transport d’électricité sur le réseau haute tension en Belgique. L’entreprise, qui emploie plus de 1400 personnes à travers le pays, met également un point d’honneur à assurer la mobilité de ses employés. Par l’innovation et l’adaptation constante des options de mobilité, Elia propose à ses collaborateurs des choix de transport flexibles et respectueux de l’environnement.

Elia est un très bon élève dans le domaine de la mobilité. Depuis 2011, l’entreprise a développé un plan de mobilité basé sur trois piliers : une réduction des déplacements, une stimulation des autres formes de mobilité et une baisse de la consommation. Aujourd’hui, Elia développe encore de nombreuses initiatives basées sur ces trois axes stratégiques.

ALLER TRAVAILLER EN VÉLO

Pour Elia, la mobilité durable et efficace commence par les lieux où sont situés les chantiers. Ceux-ci doivent toujours être facilement accessibles

via les transports publics. D’autres moyens de transport écologiques sont également mis en avant, explique Jennifer Vander Elst, spécialiste en rémunération et avantages sociaux chez Elia.

Diverses initiatives ont été développées pour encourager le cyclisme. Les personnes venant travailler en vélo reçoivent tout l’équipement (de sécurité) nécessaire à cet effet et peuvent même suivre des cours de cyclisme si elles le désirent. Au cours de ces séances, des accompagnateurs montrent aux employés comment se rendre sur leur lieu de travail en toute sécurité. Enfin, les cinq sites administratifs d’Elia disposent de toutes les infrastructures nécessaires pour accueillir les cyclistes : douches, casiers, parkings, bornes de recharge pour vélos électriques et même un petit atelier pour l’entretien et la réparation des vélos.

COMBI-MOBILITÉ

Les employés peuvent utiliser un partie de leur budget automobile pour la mise à disposition d’un vélo. Celui-ci est doté de tous les services dont dispose une voiture : assurance omnium, assistance dépannage et des bons pour l’entretien et les réparations. Des éléments essentiels pour garantir la sécurité des collaborateurs.

Les employés d’Elia peuvent également opter pour un Speed Pedelec, un vélo cargo ou un vélo pliant. Ce dernier est extrêmement utile, par exemple, pour ceux qui veulent combiner deux modes de transport en se rendant à la gare en vélo et en prenant ensuite le train pour rejoindre leur lieu de travail. Mais d’autres choix flexibles font également partie de l’éventail de possibilités.

SE RENDRE SUR SON LIEU DE TRAVAIL À L’AIDE D’UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Les collaborateurs qui se rendent au travail en voiture peuvent également opter pour des initiatives respectueuses de l’environnement. La gamme des véhicules utilitaires électriques s’est en effet considérablement élargie au cours de l’année écoulée. Ainsi, au sein de l’enveloppe prévue à cet effet, un employé peut choisir parmi la gamme complète de voitures électriques du marché. Elia offre la possibilité de recharger son véhicule électrique à domicile, au travail et via un réseau externe. « Actuellement, un starter – à savoir, une personne qui vient de décrocher son diplôme et démarre sa carrière chez Elia – peut opter pour une voiture de société entièrement électrique. De plus, des cours de conduite sont proposés pour apprendre à conduire de manière écologique », ajoute Jennifer.

LA MOBILITÉ PENDANT LA CRISE SANITAIRE

La crise du coronavirus a bien sûr impacté la mobilité chez Elia. « Nous avons constaté que le transport individuel a été privilégié pendant la crise sanitaire », déclare Jennifer. « C’est pourquoi, cette année, nous avons développé autant que possible notre offre vélo et la voiture électrique. Même si les employés préfèrent la mobilité individuelle, ils peuvent dès lors la gérer de manière très durable. »

Si le télétravail était déjà une pratique courante chez Elia avant la crise du coronavirus, l’accent a encore été mis plus fortement sur ce mode de travail au cours de ces derniers mois. Le télétravail est appliqué dans l’entreprise jusqu’à fin 2020, mais continuera à être encouragé par la suite.

SEMAINE DE LA MOBILITÉ

Comme chaque année, Elia participera à nouveau à la Semaine de la mobilité, même si cette année, celle-ci se déroulera en ligne à l’aide d’un programme adapté. « En plus d’une explication en ligne de nos futures initiatives de mobilité, un vlog vidéo sera également créé pour mettre en exergue les différentes options de mobilité proposées par Elia », déclare Jennifer Vander Elst. En septembre sera également organisé un challenge consistant à ne pas se rendre au travail en voiture pendant deux semaines. A l’aide d’une telle initiative, Elia souhaite convaincre ses collaborateurs d’opter pour des alternatives durables.

Comme vous pouvez le constater, Elia est un très bon élève dans le domaine de la mobilité. Le gestionnaire du réseau électrique l’a bien compris : une entreprise qui veut rester attractive doit assurément se démarquer en termes de mobilité.

