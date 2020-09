Canyon façonne la mobilité du futur

Les routes étant de plus en plus fréquentées, la mobilité y joue un rôle majeur : des centres villes animés, une pénurie croissante de places de parking, la course quotidienne contre la montre et la manière de contourner les embouteillages. En outre, la récente crise sanitaire a une fois de plus souligné l’importance de faire de l’exercice et les préoccupations croissantes concernant le climat ont plus que jamais été mises au centre des priorités. Les vélos électriques sont en plein essor depuis plusieurs années et avec sa nouvelle gamme de vélos électriques, le fabricant de vélos Canyon contribue également à façonner la transition vers la mobilité durable.

La marque allemande de vélos Canyon, jusqu’à présent principalement connue pour ses vélos de performance utilisés par Mathieu Van der Poel, n’a pas échappé à l’essor des vélos électriques, et avec le lancement des Commuter:ON et Precede:ON, une alternative de qualité a été proposée dans le segment des vélos de ville : que ce soit pour les trajets quotidiens vers le lieu de travail, les courses ou tout simplement les balades récréatives du week-end, les concepteurs et ingénieurs de Canyon n’ont laissé aucun détail au hasard.

COMMUTER:ON

Lors du lancement de la première génération en 2015, le Commuter sans assistance électrique a immédiatement été récompensé par la Red Dot Design Award et la IF Product Design Award. Les juges ont particulièrement apprécié la forme unique du vélo ainsi que le design élégant du cockpit monobloc – guidon et potence en un – sans oublier son éclairage intégré.

Le Commuter:ON, où :ON signifie toujours la version électrique, s’appuie sur cette conception étonnante et en fait le vélo de ville électrique par excellence : des composants de qualité dans un cadre léger avec le support électrique du moteur Fazua Evation. Pour assurer une facilité d’utilisation tant pour les hommes que pour les femmes, deux cadres ont été développés. L’un avec un coude dans le tube supérieur permettant de monter et de descendre aisément du vélo à tout moment, et l’autre avec un tube supérieur plus droit.

PRECEDE:ON

Le Precede: ON est la pièce maîtresse de Canyon. L’objectif des ingénieurs était ambitieux puisqu’il consistait à créer un vélo qui offre des fonctionnalités et des performances optimales en combinaison avec un cadre en carbone révolutionnaire.

Il en résulte un vélo pas comme les autres, avec un cockpit doté de lumières ultra lumineuses, des poignées ergonomiques et un écran vif dans une forme uniforme sans câbles visibles. De plus, le puissant moteur Bosch et le système de changement de vitesses d’Enviolo en font un vélo qui cartonne en termes de fonctionnalités, tout en conservant un design élégant. Les lignes précises et les silhouettes frappantes ont d’emblée été récompensées : le Precede:ON a déjà remporté la Design Award 2021 en Allemagne. « Son esthétique et son haut niveau d’intégration témoignent de son excellente qualité et de sa simplicité intuitive », a déclaré le jury.

Bien que le design moderne du Precede:ON soit la première chose qui saute aux yeux, c’est le grand nombre de fonctionnalités intégrées et optionnelles qui le distinguent vraiment de la concurrence. Un éclairage, une serrure, des porte-bagages, des paniers, des garde-boue, un écran de navigation, une batterie puissante et même un changement de vitesse automatique : tout est livré de série ou peut facilement être ajouté au vélo. Cela fait du Precede:ON le choix ultime pour les citadins à la recherche de la plus haute qualité et de la meilleure expérience de conduite.

LA FUTURE MOBILITY CONCEPT CAR

Avec ces deux nouveaux vélos électriques, Canyon fait déjà un pas de géant vers la mobilité du futur, mais pas question de se reposer sur ses lauriers. Avec la Future Mobility Concept Car, le fabricant de vélos dispose d’un prototype futuriste qu’il considère comme le moyen de transport du futur. A mi chemin entre le vélo et la voiture électrique, ce concept de voiture électrique avec des pédales pourrait à l’avenir effacer la distinction entre les deux. Cet étonnant Concept Car (ou est-ce un vélo ?) est en présentation à la maison mère de Canyon à Coblence, en Allemagne.

Toutes les informations et prix sur www.canyon.com