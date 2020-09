Une sénatrice d’Etat transgenre bientôt élue aux Etats-Unis ?

Une Américaine pourrait devenir la première personne transgenre à être élue sénatrice d’Etat aux Etats-Unis.

Ce mardi, l’activiste transgenre Sarah McBride a gagné une primaire démocrate au Delaware, ce qui lui donne la possibilité de devenir la première personne transgenre à occuper le poste de sénateur d’Etat aux Etats-Unis. Sa victoire, écrasante avec plus de 91% des voix, est un « signal puissant que des candidats comme moi peuvent gagner », a écrit la principale intéressée sur Twitter.

Tonight sends a powerful signal that candidates like me can win.

Everyone deserves to see themselves in government, to follow their dreams, and to be accepted by their community.

I will never take for granted the honor of carrying that mantle. https://t.co/B9ScJXddkF

— Sarah McBride (@SarahEMcBride) September 16, 2020