Première découverte d’une exoplanète autour d’une naine blanche

Pour la première fois de l’histoire, une exoplanète géante vient d’être découverte orbitant autour d’une naine blanche, résidu extrêmement dense d’une étoile morte. Cette découverte a été publiée ce mercredi dans la revue Nature.

Lorsqu’une étoile du même type que le Soleil a consommé tout son combustible, elle commence à s’effondrer sur elle-même. La matière composant le noyau de l’étoile finit par se retrouver condensée en une petite boule appelée une naine blanche.

De la taille de Jupiter

Durant ce processus, les planètes qui orbitent autour de l’étoile sont généralement avalées par l’étoile elle-même. Il est donc difficile de trouver une planète orbitant autour d’une naine blanche. Et encore moins une grosse planète. Celle découverte par les chercheurs a la taille de Jupiter et est connue sous le nom de WD 1586 b. L’étoile mourante est quant à elle à peu près de la taille de la Terre. Elle est située à 80 années-lumière dans la constellation de Draco.

Les chercheurs pensent que la planète était beaucoup plus éloignée de son étoile hôte et a migré plus près après l’évolution de l’étoile. Leurs simulations ont suggéré que lorsque l’étoile est devenue une naine blanche, la planète a été rapprochée.

Un espoir pour le futur ?

« Cette planète est maintenant probablement sur une orbite stable, elle devrait donc être là pour que nous puissions l’étudier et en apprendre davantage à son sujet pendant de nombreuses années à venir », a déclaré Ian Crossfield, co-auteur de l’étude et professeur adjoint de physique et d’astronomie à l’Université du Kansas.

Il est prévu que notre Soleil devienne lui aussi -dans un futur très lointain- une naine blanche. Il engloutirait alors Mercure, Vénus et probablement la Terre. Mais cette découverte vient prouver que les grandes planètes peuvent survivre à l’évolution violente d’une étoile et arriver à une orbite proche autour d’elle par la suite. Les planètes gazeuses comme Jupiter, Uranus et Neptune pourraient donc peut-être survivre à la transition.