Des milliers d’oiseaux migrateurs meurent pour une raison inconnue aux Etats-Unis

Des milliers d’oiseaux migrateurs tombent littéralement du ciel pour une raison inconnue dans des Etats du sud-ouest des Etats-Unis. D’après The Guardian, de nombreuses carcasses d’animaux avaient peu de masse de graisse et de réserve musculaire restantes.

Ces oiseaux proviennent du Canada et de l’Alaska et traversent les Etats-Unis pour se rendre en Amérique centrale et du sud. Durant cette migration, il est crucial qu’ils s’arrêtent de temps en temps pour se sustenter.

Malheureusement, les oiseaux auraient pu connaître des difficultés à effectuer ces pauses. Notamment à cause des feux de forêt historiques qui touchent plusieurs Etats de l’ouest des Etats-Unis. Les feux ont également pu les pousser à emprunter un autre itinéraire. Certains seraient en effet passés par le désert de Chihuahua, une zone où l’eau et la nourriture sont des denrées rares.

Des experts rappellent enfin que les dernières semaines ont été extrêmement sèches dans la région. Ce qui signifie qu’il pourrait y avoir moins d’insectes, et donc de nourriture, pour les oiseaux. Une vague de froid locale ayant eu lieu les 9 et 10 septembre a aussi pu aggraver l’état des animaux.

Les premiers oiseaux ont été retrouvés le 20 août dernier au Nouveau-Mexique. Depuis, des signalements sont rapportés quotidiennement aux scientifiques de la région. La presse locale rapporte que de nombreuses espèces d’oiseaux concernées connaissent déjà de gros déclins de population.

#ClimateCrisis Alert!

HUNDREDS of dead birds have been reported throughout the state of New Mexico over the past two weeks or so. Please read this thread and retweet! (1/9) #TeamBird #avian #ecology #conservation #migration #extinction pic.twitter.com/8vyyVxjssK

— Allison Salas (@salasphorus) September 13, 2020