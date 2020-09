Felyx élargit sa flotte avec des centaines de scooters électriques partagés

La start-up Felyx, leader du marché des scooters électriques partagés au Benelux, est désormais bénéficiaire. Par ailleurs, elle continue de se développer et compte acquérir des centaines de véhicules indique l’entreprise.

Felyx a été fondée en 2017 et est aujourd’hui active dans sept villes : Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Eindhoven, Delft et La Haye aux Pays-Bas, et Bruxelles en Belgique. «Le fait que nos revenus couvrent toutes les dépenses opérationnelles depuis juin est une étape très importante», a déclaré le co-fondateur Quinten Selhorst. La société Felyx a elle-même calculé que grâce aux millions de trajets effectués avec ses scooters électriques, plus de 778 tonnes d’émissions de CO2 ont été évitées jusqu’à présent.

Den Haag, we gaan verdubbelen! 🛵🔥 We hebben meer dan 400 felyx e-scooters rondrijden in Den Haag. Meer e-scooters, snellere e-scooters en een groter servicegebied! Registreer je nu met onze promotie code 'felyx070' voor geen registratiekosten én 30 gratis rijminuten. pic.twitter.com/CRHFRJEgul — felyx (@ridefelyx) June 24, 2020

En tant qu’entreprise, Felyx souhaite se développer davantage. Dans cette optique, elle compte élargir sa flotte avec des centaines de nouveaux scooters électriques. Ceux-ci devraient bientôt être disponibles aux Pays-Bas et en Belgique.