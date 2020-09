Paris Hilton confie qu’elle a joué un rôle de « blonde idiote »

Depuis quelques jours, Paris Hilton enchaîne les interviews pour promouvoir « This is Paris », un documentaire qui lui est consacré et qui est sorti lundi. Lors de l’émission australienne « Sunrise », elle a révélé qu’elle a joué un rôle durant la majeure partie de sa vie, allant jusqu’à changer de voix.

Paris Hilton ne manque pas de ressources et surprend régulièrement ses fans. A l’occasion de la sortie de « This is Paris », un documentaire qui est paru lundi sur sa chaîne YouTube, la star s’est rendue sur le plateau de l’émission australienne « Sunrise ». Elle a notamment révélé sa vraie voix, plus grave que celle qu’elle utilise depuis toujours.

"I'm not a dumb blonde, I’m just really good at pretending to be one.”

We spoke to socialite @ParisHilton about her revealing new doco #ThisIsParis, in which she claims her public persona is all just an act.

More on this story: https://t.co/8FNeYVa5If pic.twitter.com/qX6rVJNCEC

— Sunrise (@sunriseon7) September 13, 2020