Elle pourrait devenir shérif de son comté avec le slogan « N**** la police »

Aria DiMezzo, une jeune candidate du parti républicain, s’est présentée aux élections pour le poste de shérif du comté de Cheshire. Elle se décrit comme une « transsexuelle anarcho-sataniste » et a largement remporté l’élection du côté républicain. Elle devra désormais affronter le candidat démocrate pour effectivement obtenir ce poste.

Le lundi 14 septembre, Fox News rapportait qu’Aria DiMezzo a été élue candidate pour devenir shérif du comté de Cheshire, dans le New Hampshire. Elle avait participé à cette élection avec le slogan de campagne « n**** la police », elle qui se décrit comme « transsexuelle anarcho-sataniste ». Pour elle, cette victoire prouve que « le système est complètement, désespérément foutu » étant donné que les citoyens peuvent élire une personne dont ils ne savent rien à un poste aussi important.

Cette candidate du parti Républicain a joué la carte de la sincérité avec ses électeurs. Elle estime que cette victoire montre bien « que l’électeur moyen est ignorant ». « Je me présente au poste de shérif parce que je m’oppose à ce système, et le shérif est le mieux placé dans le comté pour s’y opposer », a-t-elle déclaré. « Le système qui vous a laissés tomber en me permettant, à moi, une femme transsexuelle anarcho-sataniste, d’être votre candidate au poste de shérif, est précisément celui que j’attaque. Je suis désolée, et je sais que ça fait mal à entendre, mais ce système est un mensonge. »

Au final, la jeune femme a obtenu 4.211 voix, écrasant de la sorte le second candidat républicain, qui n’en a récolté qu’une centaine. Désormais, elle va devoir se coltiner le Démocrate Eli Rivera, qui espère un cinquième mandat de shérif dans le comté du Cheshire d’affilée.