Au Royaume-Uni, des élèves attendent d’être testés négatif pour retourner à l’école

Au Royaume-Uni, des centaines d’élèves sont bloqués chez eux en attendant d’être testés négatif au coronavirus. Tracy Schnonenberger raconte notamment qu’il lui est impossible de se procurer un test au coronavirus et que sa fille est donc bloquée à leur domicile en isolement, une situation qu’elle déplore.

Après cinq mois sans cours, Megan Schnonenberger était impatiente de retrouver ses camarades de classe. Mais quelques jours plus tard, elle ressent un mal de gorge et quitte l’école pour se mettre en isolement. Au Royaume-Uni, les règles gouvernementales impliquent qu’un élève ne peut pas retourner en classe sans test négatif au coronavirus, mais la capacité de dépistage des Britanniques est trop limitée.

My daughter has a cold & has been sent home from school, & can’t return until she has a negative Covid test.

There aren’t any test sites available anywhere near me. Now the whole family have to isolate indefinitely

An absolute shambles #Covid19UK @LukePollard @piersmorgan pic.twitter.com/47iowQOJNv

