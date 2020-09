Voici pourquoi Kim Kardashian et d’autres célébrités vont boycotter Instagram

Plusieurs célébrités, dont Leonardo DiCaprio et Kim Kardashian, vont geler leur compte Instagram le temps d’une journée, ce mercredi. Ils appellent Facebook, la maison mère de la plateforme, à mieux lutter contre les contenus haineux et la désinformation.

Des personnalités, dont l’actrice Jennifer Lawrence et le comédien Sacha Baron Cohen, ont répondu à l’appel d’un collectif d’organisations déjà à l’origine d’un premier mouvement de boycottage de Facebook. Fin juin le collectif, qui comprend l’association de défense contre l’antisémitisme Anti Defamation League et l’organisation de défense des droits des Noirs aux États-Unis NAACP, avait lancé le mot-clé #StopHateforProfit (« Arrêtons la haine au service du profit »). Plusieurs annonceurs majeurs de Facebook avaient renoncé temporairement à acheter des espaces publicitaires sur les plateformes du réseau social.

I love that I can connect directly with you through Instagram and Facebook, but I can’t sit by and stay silent while these platforms continue to allow the spreading of hate, propaganda and misinformation – created by groups to sow division and split America apart pic.twitter.com/XkxzABn7qw

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 15, 2020