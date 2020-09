Un bateau intelligent va traverser l’Atlantique sans pilote

Le Mayflower a été conçu par IBM. La spécificité de ce navire: il peut fonctionner sans équipage, barré par l’intelligence artificielle.

Le groupe IBM met à l’eau aujourd’hui son Mayflower. Baptisé en l’honneur du navire des «Pères pèlerins», qui a mené des dissidents religieux anglais à s’implanter aux États-Unis pour y développer leur mode de vie, il est un condensé technologique, sorte de prélude d’une nouvelle ère. Il pourrait devenir le premier navire de cette taille à réaliser une telle traversée.

The Mayflower Autonomous Ship will be one of the first vessels to navigate the Atlantic on its own using IBM #AI and edge technologies. 🌊

