L’ouragan Sally arrive aux États-Unis

L’ouragan Sally s’est renforcé à l’approche des côtes du Sud-Est des États-Unis. il menace de provoquer des crues «historiques» et potentiellement mortelles.

Le président Donald Trump a invité les habitants des États d’Alabama, de Louisiane et du Mississippi à la plus grande prudence face à cet épisode climatique «extrêmement dangereux», mais qu’il affirme être «sous contrôle». Selon le dernier bulletin du Centre national des ouragans (NHC), Sally qui charriait des vents soufflant jusqu’à 160 km/h, a été renforcé en catégorie 2, sur une échelle qui en compte cinq.

Les services météorologiques et les autorités continuaient d’appeler la population à se préparer au pire. «Faites des préparatifs. Sécurisez vos biens. Surveillez les bulletins météo, ayez un kit anti-ouragan de prêt et des provisions pour trois ou quatre jours», a ainsi conseillé Andrew Gilich, le maire de la ville côtière de Biloxi, dans l’Etat du Mississippi. «Des inondations historiques sont à craindre avec des crues potentiellement mortelles», a alerté de son côté le NHC.

NEW 130 AM CDT: A special advisory has been issued for #Sally, which now has 105-mph winds. Historic, life-threatening flooding is likely along portions of the northern Gulf Coast during the next few hours. More at https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/6thrVb8wVl

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 16, 2020