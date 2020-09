Menacée de viol, Iris Mittenaere décide de réagir

Iris Mittenaere pourrait désormais porter plainte contre les internautes qui la menacent sur Instagram.

Être une star d’Instagram n’a pas que des avantages. Si elle est à la tête d’une communauté d’environ 2,5 millions de followers, dont la plupart sont bienveillants, l’ancienne Miss France et Miss Univers doit également faire face à certains commentaires désobligeants des internautes. Le dernier en date? Celui d’un internaute qui l’a menacée de viol.

Un commentaire qui ne passe évidemment pas auprès de l’intéressée, qui a décidé de ne plus se laisser faire. « Franchement, j’ai reçu des propositions… vous savez que ce n’est pas anonyme? Parce que moi je vois vos profils… et les propositions complètement tordues et les jalousies de certains je les vois aussi. Alors semaine pro je vais commencer à agir. Le harcèlement n’est pas impuni. Les menaces de viol non plus. J’ai vos profils », a-t-elle signalé en story.

Avant de conclure sur une note positive destinée à majorité de ses fans: « Je suis très heureuse et me rends compte de chaque seconde que j’ai la chance de vivre. Même si un nombre microcosmique de gens me dérange. Les autres je vous aime ».