La découverte de la phosphine sur Vénus est l’ « événement le plus important » de la recherche de vie extraterrestre

La découverte dans les couches nuageuses de Vénus d’un gaz signalant peut-être la vie, la phosphine, a été célébrée lundi par le patron de l’agence spatiale américaine, qui a dit vouloir désormais donner la priorité à l’étude de cette planète, délaissée au profit de Mars.

«De la vie sur Vénus? La découverte de phosphine, produit dérivé de la biologie anaérobie, est l’événement le plus important à ce jour dans la recherche de vie en dehors de la Terre», a tweeté Jim Bridenstine, administrateur de la Nasa, réagissant à la publication plus tôt lundi d’une étude sur la découverte par la revue Nature Astronomy. «Il est temps de prioriser Vénus», a-t-il aussi écrit.

Life on Venus? The discovery of phosphine, a byproduct of anaerobic biology, is the most significant development yet in building the case for life off Earth. About 10 years ago NASA discovered microbial life at 120,000ft in Earth’s upper atmosphere. It’s time to prioritize Venus. https://t.co/hm8TOEQ9es

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) September 14, 2020