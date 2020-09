ZOOM-IN Cefora: « Cefora m’a ouvert les portes du monde automobile »

Cefora organise des formations axées sur la pratique avec un coaching professionnel. Lorsque Giovanni a décidé, après douze ans, de renoncer à sa vie à l’usine pour un emploi de vendeur de voitures, il s’est tourné vers Cefora. Avant même d’avoir achevé sa reconversion, il a trouvé un job d’employé dans un grand garage Peugeot. « La formation m’a donné les clés permettant de m’ouvrir les portes du monde de l’automobile. »

En proposant de nombreuses formations dans 8 secteurs, Cefora accompagne les chercheurs d’emploi pour les préparer au marché du travail. Ils apprennent les compétences techniques essentielles pour aborder un nouvel emploi, peuvent acquérir de l’expérience lors d’un stage et sont encadrés par des professionnels pour développer leurs compétences non techniques. Cela a aussi été le cas pour Giovanni, qui a débuté sa carrière à l’âge de dix-huit ans comme ouvrier d’usine chez Caterpillar. Douze ans plus tard, l’usine a fermé ses portes et dans sa recherche d’un nouvel emploi, il s’est alors laissé guider par sa grande passion : les voitures. « À l’époque où j’étais chez Caterpillar, je travaillais déjà en tant que vendeur de voitures indépendant après mes heures de travail », explique Giovanni. « J’avais postulé à plusieurs reprises dans des garages, mais je n’avais jamais été engagé en raison de mon absence de diplôme et d’expérience. Je n’ai donc pas hésité une seconde quand un ami m’a recommandé la formation de vendeur de voitures proposée par Cefora. »

Tremplin

Cette formation a changé la donne pour Giovanni. Il a appris à se présenter sur le marché du travail, armé des nouvelles compétences apparaissant sur son CV, et cela a d’emblée porté ses fruits. « Pendant la formation, nous avons eu plusieurs jours de congé afin de trouver un stage. Et j’en ai décroché un rapidement mais j’ai aussi reçu un coup de fil de mon professeur de techniques de vente. Un autre garage recherchait un employé à temps plein pour démarrer immédiatement. Mon entretien d’embauche a eu lieu le jour-même. Après avoir obtenu mon certificat de vendeur de voitures, j’ai directement commencé à travailler au Salon de l’Auto pour le compte de mon nouvel employeur. »

Quelques mois plus tard, Giovanni a commencé à travailler dans un plus grand garage et vend désormais des voitures Peugeot depuis plus d’un an. « Je vais travailler avec bien plus de baume au cœur qu’auparavant », dit-il. « Et ce même si je travaille plus dur qu’à l’usine et dois être performant tous les jours car l’entreprise est très compétitive. »

Cefora a été le tremplin dont Giovanni avait besoin pour décrocher le job de ses rêves. « La formation m’a donné les clés permettant de m’ouvrir les portes du monde de l’automobile. J’ai appris à connaître beaucoup de gens 14-les relations sont très importantes- et je dispose désormais d’un certificat et d’une expérience. »

Infos

Vous êtes à la recherche d’un emploi et souhaitez travailler comme employé ? Vous aimeriez suivre une formation comprenant un stage pratique et un coaching professionnel ? Optez pour Cefora et augmentez vos chances sur le marché de l’emploi : en effet, saviez-vous que trois chercheurs d’emploi sur quatre ayant suivi une formation Cefora sont recrutés comme employés ?

www.unjobdemploye.be