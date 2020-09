Des coachs pour aider les chercheurs d’emploi bruxellois à trouver un job

Ils s’appellent Florence, Evelyne, Cheris, Julie et Adrian. Ils sont experts en recrutement, en psychologie ou en développement personnel. Ils parlent trois langues et ils ont une mission : un an pour aider les chercheurs d’emploi de Bruxelles à trouver un stage, une formation ou un emploi.

Depuis 1986, Skill BuilderS a comme objectif de faire grandir les talents de chacun. Aujourd’hui, l’entreprise compte 300 collaborateurs motivés à travers la Belgique qui, chaque année, accompagnent 12.000 personnes dans leur projet professionnel et reçoivent 8.000 participants à leurs formations. Florence et Evelyne sont toutes les deux ‘Career Counsellor’ au sein du bureau bruxellois de Skill BuilderS. Comme Cheris, Julie et Adrian, les trois autres collègues qui composent leur équipe, elles ont pour mission de coacher et accompagner les chercheurs d’emploi qui habitent dans l’une des 19 communes bruxelloises.

Un accompagnement gratuit pour tous

« Notre credo est de faire évoluer les talents de chacun. Nous ne faisons pas de discrimination. Peu importe l’âge, le métier ou les compétences du candidat, notre but sera de l’aider et de le faire évoluer », explique Florence Pinte. L’humain est au cœur de l’approche des coachs de Skill BuilderS. Cela se traduit notamment par un accompagnement individuel et très personnel. « Les rendez-vous durent entre une heure et une heure et demie à chaque fois afin de créer une relation de confiance entre le coach et le chercheur d’emploi. L’accompagnement peut durer jusqu’à un an maximum et se conclut dès que la personne a trouvé un job, un stage ou une formation. Dans ce cas, nous avons réussi sa réinsertion professionnelle », ajoute Evelyne Vandenhoute.

Habituellement, ces rendez-vous se font dans les bureaux bruxellois de Skill BuilderS, situés dans le centre de la capitale, rue Ducale. Depuis la crise sanitaire, l’équipe s’est adaptée et propose aussi des entretiens numériques via Teams, WhatsApp ou par téléphone. Cet accompagnement est totalement gratuit pour les chercheurs d’emploi. Pour en bénéficier, il faut être inscrit chez Actiris et être domicilié dans l’une des 19 communes bruxelloises.

Une approche spécifique

Les cinq coachs de Skill BuilderS à Bruxelles accueillent et accompagnent les chercheurs d’emploi bruxellois en trois langues : français, néerlandais et anglais. Au-delà de l’approche, tournée vers l’individu, Skill BuilderS se distingue de plusieurs autres façons. « Nous sommes une équipe pluridisciplinaire avec une psychologue, un expert en recrutement ou encore un éducateur spécialisé. Nous avons des profils très polyvalents et nous mettons toutes nos compétences ensemble pour aider le chercheur d’emploi », assure Florence.

« Nous avons aussi une prise en charge qui est très rapide. Nous pouvons proposer au chercheur d’emploi un rendez-vous dans la semaine qui suit sa prise de contact ainsi qu’un suivi intensif. Si la personne en a le besoin, nous pouvons lui proposer un suivi chaque semaine. Enfin, il y a également une salle avec des ordinateurs partagés dans les locaux de Skill BuilderS. Les personnes qui n’ont pas d’ordinateur chez elles peuvent prendre un rendez-vous avec un coach et nous regarderons les offres d’emploi avec elles », ajoute-t-elle.

Comment cela se passe-t-il en pratique ?

Pour les chercheurs d’emploi bruxellois, les coachs de Skill BuilderS proposent trois projets, financés par Actiris et ESF. Le contenu des projets ARAE (Ateliers de Recherche Active d’Emploi) et 50+ est quasi similaire. Le premier s’adresse aux chercheurs d’emploi âgés entre 18 et 50 ans, tandis que le second met l’accent sur l’accompagnement des personnes de plus de 50 ans. Enfin, le projet NEET (Not in Education, Employment or Training) s’adresse à des jeunes en décrochage scolaire qui ne sont pas encore liés à Actiris : « Notre but est de les remobiliser et de les aider dans leurs démarches administratives afin de les inscrire dans les institutions publiques. »

« Dans le cadre des trois projets, nous aidons le chercheur d’emploi à déterminer la direction dans laquelle il souhaite aller dans son projet professionnel. Nous réfléchissons avec lui comment trouver un projet réaliste. On rentre ensuite dans le concret en l’accompagnant dans la réalisation de son CV et de sa lettre de motivation. Si nécessaire, nous pouvons aussi faire l’apprentissage des recherches d’emploi sur Internet via les différents sites ainsi que le fonctionnement des agences intérim. Nous préparons les entretiens d’embauche avec les questions types et les questions pièges et nous faisons aussi des simulations filmées d’entretien. Cela leur permet de s’autoévaluer et d’observer leur discours ainsi que leur comportement non verbal. Enfin, nous travaillons aussi sur le développement personnel, axé sur la confiance en soi et sur la gestion du stress qui sont deux éléments importants lors d’un entretien d’embauche. Nous abordons la connaissance de soi avec les points forts et les points d’amélioration, des questions qui reviennent régulièrement lors des entretiens », détaille Evelyne.

Comment en profiter ?

Chaque premier lundi du mois, Skill BuilderS organise un atelier collectif consacré au CV et aux lettres de motivation. Si vous êtes domicilié à Bruxelles et que vous souhaitez être accompagné gratuitement par un coach de Skill BuilderS dans le cadre d'un des 3 projets financés par ESF et Actiris, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez appeler le 02/801.08.70 ou envoyer un e-mail à l'adresse [email protected] Vous pouvez également directement prendre rendez-vous en ligne avec le coach de votre choix via le site internet

Skill BuilderS

Rue Ducale 83, 1000 Bruxelles

02 801 08 70

[email protected]

www.skillbuilders.be/fr/rechercherunemploi