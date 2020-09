Une vidéo choc du gouvernement français fait réagir les internautes

Le ministère français de la Santé a publié un clip préventif pour sensibiliser les Français au respect des gestes barrières. Il n’a pas plus à tous les internautes.

La France fait actuellement face à une inquiétante progression de l’épidémie de Covid-19. Alors que l’épidémie de coronavirus progresse à un rythme inquiétant dans le pays. Les autorités souhaitent donc faire prendre conscience de la gravité de la situation à la population.

[#COVID19] Ne pas respecter les gestes barrières c’est prendre des risques, pour soi et pour ses proches.

On peut tous être touchés. Alors, on doit tous se protéger. pic.twitter.com/U8MAgzzgEb — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) September 12, 2020

Dans cette vidéo, on observe la propagation du virus au sein d’une famille. On voit un homme faire la bise à une collègue, son fils enlacer une amie… Et cela avant que tout le monde ne se réunisse pour l’anniversaire de la mère. Un peu plus tard, celle-ci, contaminée, se retrouve hospitalisée sous assistance respiratoire. «On peut tous être touchés, alors on doit tous se protéger. Ensemble continuons d’appliquer les gestes barrière», conclut la vidéo.

Cette approche ne plait pas à tout le monde sur Twitter. Des internautes dénoncent le ton «anxiogène» et «culpabilisant».

C’est vraiment odieux ce spot ,,, diviser pour mieux régné.. scandaleux même je dirais , plus d’amour , plus d’affection, plus de tendresse, faire attention aux gens à risques oui mais pas ça , un monde vide d’amour 😡😡 — sport55 (@sport556) September 13, 2020

Beau clip pour culpabiliser les gens 🤦🏻🤦🏻🤦🏻 — Il capitano (@capitanosyl) September 13, 2020

Bravo @MinSoliSante en espérant une prise de conscience !!! Est-il possible de télécharger la vidéo ? Merci — Arnaud GEORGES (@ArnaudGEORGES83) September 13, 2020

D’autres, au contraire, se félicitent de cet appel à une prise de conscience collective.