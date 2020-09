Des orques attaquent en bande des bateaux

Depuis quelques semaines, des orques s’en prennent violemment à des bateaux le long des côtes espagnoles et portugaises, selon le quotidien britannique The Guardian.

Plusieurs appels de détresse ont en effet été lancé par des marins après des attaques de ces cétacés. Plusieurs bateaux ont déjà été fortement endommagés, même si on ne compte encore qu’un blessé léger.

C’est vendredi dernier qu’a eu lieu le dernier incident en date. Un orque a en effet attaqué une quinzaine de fois un bateau de l’entreprise Halcyon Yachts. Au finale, il a dû être remorqué vu l’ampleur des dégâts causés, a expliqué Pete Green, le direc­teur de la société.

Les orques font partie des mammi­fères les plus intelligents du règne animal. Et il n’est pas rare qu’ils se montrent très curieux et qui se mettent à suivre longuement des bateaux. Mais les attaques étaient jusqu’ici très rares. Les scientifiques estiment qu’ils pourraient réagir contre l’activité humaine qui perturbe leur écosystème et adopter un comportement « très inha­bi­tuel ».

Le 29 juillet dernier, neuf orques s’étaient attaqué en bande à la coque d’un bateau pendant près d’une heure, cassant le gouvernail et faisant tourner l’embarcation sur 180 degrés.

Les autorités maritimes ont dès lors demandé aux marins de « garder leurs distances » avec les cétacés.