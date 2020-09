Un jeune grand-père dans le coma après un mauvais plongeon

Christopher Watkins fait figure de jeune grand-père, du haut de ses 43 ans. Sa famille fait actuellement face à un drame, alors qu’il s’est brisé la nuque en plongeant dans une piscine.

Christopher Watkins profitait de vacances en famille dans un hôtel de Tenerife. Le séjour a tourné au drame après un mauvais plongeon dans la piscine. Le meilleur ami du jardinier, Christian Preece, a expliqué au Sun qu’il pensait que Christopher leur faisait une blague alors qu’il tardait à remonter à la surface. Une fois que celui-ci a enfin émergé, il leur a lancé «Je ne sens plus rien». Ses proches ont vu qu’il était sérieusement blessé à la tête.

Il a été transporté d’urgence dans un hôpital où les médecins l’ont plongé dans un coma artificiel. La mère de Chris, Gail, le père Allen et les filles Kayleigh et Carly ont pris l’avion pour les îles Canaries pour être à ses côtés. Kayleigh, 23 ans, l’a décrit comme père parfait et un grand-père adoré à sa fille de trois ans, Gracie-Mae. «Je suis sous le choc total. Je ne peux pas croire ce qui s’est passé. Quand je l’ai vu dans son lit d’hôpital, j’ai commencé à trembler et à pleure », témoigne-t-elle. Les médecins ne se sont pas encore prononcé sur le risque de séquelles, mais ce genre de blessures peut provoquer une paralysie complète.

Sa famille, dévastée, a lancé un GoFundMe pour collecter 40.000 £ afin de ramener Christopher à Pontypool, sa ville d’origine, dans le sud du Pays de Galles. «Il n’avait qu’une carte d’assurance E11, donc nous allons nous retrouver avec une énorme facture. Cela ne tient même pas compte de l’ambulance aérienne dont nous avons besoin pour le ramener», explique Kayleigh. Elle a déjà remercié tous ceux qui ont soutenu son père. «Nous ne pouvons pas remercier suffisamment tout le monde pour ce qu’ils font. Nous sommes très toucher de voir tous ces efforts pour le ramener à la maison.»