Maman pour la première fois, Lorie revient sur sa grossesse secrète

A 38 ans, Lorie Pester vient de donner naissance à son premier enfant, une petite fille qui serait prénommée Nina. Du début à la fin, la chanteuse a tenu à garder sa grossesse totalement secrète. Maman aux anges, elle dévoile aujourd’hui la raison qui l’a longtemps poussée à cacher cette heureuse nouvelle.

Nina, née le 9 août dernier, fait le bonheur de sa maman. Un bonheur « irréel » dont Lorie Pester n’osait même pas rêver. Depuis des années, la chanteuse se bat contre l’endométriose : une maladie douloureuse qui peut aussi avoir des impacts sur la fertilité. A cause de cette maladie, son désir de maternité a été un réel « parcours du combattant ».

C’est pour cette raison, explique-t-elle sur Instagram, qu’elle a préféré ne rien dévoiler de sa grossesse. « Mais aussi par superstition. Pendant la grossesse je redoutais que quelque chose de néfaste ne se produise, pas très rationnel j’en conviens… », confie-t-elle.

Un message d’espoir

La chanteuse tenait aussi à évoquer son long combat, et à encourager toutes celles qui traversent des souffrances similaires. « Ce message est aussi pour celles et ceux qui doivent se battre pour pouvoir donner la vie. Vous dire de ne jamais perdre espoir, d’avoir foi en votre désir, jusqu’au bout. Qu’importe les moments difficiles ou les périodes de doutes, ces phases où vous vous poserez la question de tout laisser tomber. Au diable les douleurs, les torrents de larmes, ces jours où l’épuisement ne vous permet plus de porter votre propre corps. Je peux vous dire aujourd’hui combien ça en vaut la peine et que finalement l’adversité rend les choses plus belles encore. »

« J’ai nourri bien des rêves mais celui-ci est l’accomplissement d’une vie. Celui qui fait que d’un jour à l’autre mon essentiel a changé pour le meilleur. Merci la vie pour ce cadeau magnifique », conclut la chanteuse.